Soufiane ELHAREM

Je suis Elharem Soufiane, un programmeur compétitif et étudiant en informatique à INPT (Institut national des postes et télécommunications) au Maroc. En même temps je suis un formateur en ligne dans "Le nid IT", une plateforme française pour l'apprentissage des nouvelles technologies en ligne.



Je mintéresse à lapprentissage des nouvelles technologies dans le domaine du développement informatique, en particulier celles liées au développement web et mobile.



À la recherche active d'un stage PFE en développement full-stack.