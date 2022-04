Etudiante en cycle d’ingénierie filière génie mécanique à l’école nationale supérieure d’art et Métier de Casablanca.



Mes compétences :

Communication

Leadership

Créativité

Travail en équipe

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Linux

Internet

C++

C Programming Language

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe

Robobat

Catia

RSA

Outils maintenance

CNC