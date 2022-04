Soukayna MZOUGUI

Polyglotte et mobile, j'aspire à de nouveaux challenges en SUPPLY CHAIN ou MANAGEMENT de LIGNES DE PRODUCTION en France ou à l'étranger.

Pertinente, proactive, sérieuse dans mon travail, appréciant le travail d’équipe, mon parcours scolaire m’a permis d’adopter un savoir-faire et des compétences techniques dans le domaine de l’industrie, notamment en conduite de projet, spécialité de ma formation. De plus, cette formation complémentaire à travers le mastère spécialisé m’a permis d’avoir une vision transversale de l’ensemble de la Supply Chain dans une économie où la demande est de plus en plus changeante, pour des produits de plus en plus personnalisés.



Mes compétences :

Catia v5

Méthode SMED

Lean management

Microsoft Office

Amélioration continue

Supply Chain

SAP PP

SAP MM

Materials Management

Kaizen

DMAIC

Audit