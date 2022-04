Soula VINCENT

Bonjour,



Diplômé en 2014 d'une licence Professionnelles en Ingénierie et Maintenance Biomédicale, je suis également titulaire d'un DUT dans le génie industriel et la maintenance.



J'ai travaillé au "Vancouver General Hospital" au Canada sur le développement d'un appareil médical pour cet hôpital mais aussi assuré la maintenance pour les services anesthésie et Bloc Opératoire.



Mes compétences sont variées et sont à la fois théorique et pratique. ( Biologie, Chimie, Physique, Maintenance, Gestion, Management.)



Je recherche de préférence un emploi de technicien supérieur sur le Grand Ouest, mais je suis également intéressé par des postes se situant a l'étranger ( avec une préférence pour les zones suivantes : Canada, USA, Royaume Uni, Irlande, Norvège)







Merci



Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptabilité

Conception

Gestion d'équipe

Biologie

Maintenance

Physique

Chimie

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Contrôle qualité

Biomédical

Sécurité incendie

Sécurité au travail