Soumahoro YACOUBA

Diplômé de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer d’Abidjan Côte d’Ivoire, je possède une solide formation en Transit Multimodal, Consignation, Comptabilité, Gestion des Ressources Humaines et spécifiquement en Commerce International. J’ai également obtenu une expérience professionnelle Commerciale et Gestionnaire Logistique variée dans certaines Entreprises notamment chez La CFAO MOTORS CI, aux Grands Moulins d’Abidjan( GMA), à Produits Plus, à Ivoirienne de Distribution de Tabacs , à des postes de responsabilités.

Je suis donc l’homme qu’il vous faut à ce poste afin de vous positionner dans le conformément à vos objectifs comme je l’ai fait dans mes précédents emplois.

Je suis notamment capable de planifier, de suivre l’exécution et d’assurer le contrôle des actions Marketings de l’entreprise avec des outils adaptés à votre activité.

J’ai déjà mené de nombreuses études de marché dans divers villes de la Côte d’Ivoire (Abidjan, Yamoussoukro, Gagnoa, Lakota, Divo, Tiassalé, N’Douci…).



Par ailleurs, mon dynamisme, mon autonomie, ma mobilité, ma rigueur et ma parfaite qualité d’adaptation me permettent d’intégrer, d’organiser et de gérer aisément une équipe de travail, dans l’optique de synergies pour être efficace et efficient.





M. Yacouba Soumahoro



Mes compétences :

Réactivité

Rigueur

Esprit d'équipe

Autonomie

Mobilité internationale

Dynamisme

Proactivité

Gestion d'équipe