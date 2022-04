Soumaya EICHI

Venant d'une qualification en ingénierie informatique, je me suis très vite tournée vers le monde commercial.



Le goût du challenge: Dépassement de soi, Progression, Rentabilité.

C'est dans cette esprit que j'accompagne mes équipes. Captivée par les produits avant-gardistes et à la pointe, mon leadership et la transmission de mon savoir faire sont les moteurs de mon parcours professionnel.



En effet, j'occupe à ce jour la fonction de Chef des Ventes au sein de KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE. Ce poste m'apporte un réel épanouissement professionnel car il mêle à la fois le management ( Résponsable d'une équipe de 6 commerciaux ) et l'aspect technique de notre cœur de métier (solution de gestion de document et de communication).



A l'écoute du marché et à la recherche de nouveau défi, je souhaite aujourd'hui maintenir cette orientation managériale et me servir de mes 8 années d'expériences et acquis pour donner un nouvel élan à ma carrière professionnel.



Mes compétences :

Télécommunications

Vente

Management commercial

Management

Informatique

SSII

Account management