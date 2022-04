Soumaya MATMATI

Ingénieur de formation j'ai pu enrichir mon profil technique de compétences en contrôle qualité, web marketing et communication, et je vise aujourd'hui les métiers de la qualité et de l'accompagnement/ conseil dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de la RSE.



Mon objectif est de faire partie des acteurs œuvrant dans la transition et de l'évolution du comportement environnemental.

Se challenger, relever les défis et surtout découvrir de nouvelles perspectives c’est ce que je mets en œuvre ans les missions confiées.



Mes compétences :

Internal Audit

Team Management

Benchmarking

Veille concurrentielle

Analyse de cycle de vie

Développement durable

QSE

Communication online

Prospection

Communication

Gestion de projet

Reporting

Bilan carbone

Normes ISO

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001