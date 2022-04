Soumaya TURPAULT

Je suis actuellement en formation en tant que responsable qualité chez Royer Robin Associés.

J'ai près de 6 ans d'expérience en tant que lab-manager principalement dans le domaine de la recherche médicale.

Je suis organisée, rigoureuse et autonome.

Je souhaite relever de nouveaux défis dans le domaine de la Qualité Sécurité, Environnement et Développement Durable.



Mes compétences :

Test de migration cellulaire 2D et 3D

Transfections cellulaire

Culture cellulaie

Immunohistochimie

LIMS

Western immunoblotting

histologie