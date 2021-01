Bonjour,



Je m’appel Soutrik Ray et je suis de nationalité indienne. Je suis venu en France dans le cadre d’un premier programme d’échange entre la France et l’Inde. J’ai passé ma première année à Toulouse ou j’ai appris la langue française avant de continuer mes études supérieures sur Lyon. J’ai effectué plusieurs stages toute en longue de mon parcours scolaires qui m’as permis de découvrir le monde de l’entreprise et aussi avoir des compétences dans certaines domaines spécifiques comme des logiciels CAO ou simulations. Le but de faire une école de commerce à la fin de mon parcours technique était d’avoir une vue complète sur le fonctionnement de l’entreprise et surtout comprendre la stratégie de l’entreprise qui leur pousse à localiser/délocaliser les produits. L’aspect marketing et vente est aussi important que le développement des produits dans une entreprise. Il est ainsi impératif d’identifier des marchés potentiels pour lesquelles les différents produits sont destinés.

Sinon au niveau personnalité je suis quelqu’un de très ouvert, méticuleux et optimiste. La partie négociation et chercher les informations ou il faut fait partie de mes atouts. J’aime beaucoup voyager, rencontrer les différentes personnes et des cultures. C’est la raison pour la quelle j’arrive à établir des contactes avec beaucoup de personnes qui me permet aussi d’apprendre des choses toute au longue de ma vie.

Aujourd’hui je cherche une poste avec plus de responsabilités ou je peux mettre en évidences mes compétences multi linguales et techniques. De participer activement dans la stratégie de l’entreprise pour établir des contacts, implantations à l’étranger, développement fournisseurs sont les aspects qui pourras m’intéresser fortement.



Très Cordialement