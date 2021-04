Management d'équipes commerciales, Ventes internationales grands comptes, gestion de projet d’affaires et management de distributeurs dans un environnement high-tech « B to B » - marchés du « Wireless », semi-conducteur, télécom, "M2M" Machine to Machine.



Mes compétences :

Key Account manager

Ingénieur

Vente

Développement commercial

Wireless

Management commercial

Sécurité

Responsable Commercial

B to B

Business Development

M2M

Management

Electronique