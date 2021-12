Steeven SANQUER

Diplômé de la Skema Business School et de la Faculté Finance Banque et Comptabilité de lUniversité de Lille, joccupe la fonction dAccounting & Consolidation Manager au sein du groupe Urgo.



Au cours de mon cursus, jai eu loccasion deffectuer le Bachelor en Management PAE de lESC Bretagne Brest dont je suis diplômé et au cours duquel jai eu lopportunité deffectuer un apprentissage de 2 ans au sein du cabinet dexpertise comptable Cégéfi Conseils. Par ailleurs, jai également travaillé 4 mois comme comptable général au sein du groupe R&R Ice Cream France (ex-Froneri).



A la suite de cela, jai intégré la SKEMA Business School et plus particulièrement le double diplôme PGE / Master CCA avec la FFBC de lUniversité de Lille qui permet notamment dacquérir des compétences de haut niveau dans les domaines du management, de la comptabilité, de la finance et du droit. Au cours de ce cursus, jai également eu lopportunité de réaliser de multiples stages qui mont ainsi permis de développer mes connaissances techniques dans ces domaines. En effet, au-delà de mon stage en tant que comptable client au sein du groupe IKEA, j'ai également eu l'opportunité d'appréhender, lors de mon stage de fin d'étude, la fonction d'auditeur financier au sein du groupe KPMG (BU de Lille).



A lissue de mon stage, jai continué à exercer cette fonction jusquau grade de Senior Expérimenté au sein de la BU IGH (Infrastructure Gouvernement Healthcare) au siège de KPMG, à la Défense. Cette BU regroupe les secteurs du transport, de la construction, le secteur public, limmobilier, la santé et lenvironnement (principaux mandats de la BU : Veolia, Vinci, Dalkia, Eiffage, Elior, Nexity, Commission européenne). Durant cette période je suis intervenu sur des missions de certification des comptes auprès de lensemble des acteurs de ces secteurs dactivité.



Désormais Accounting & Consolidation Manager au sein du groupe Urgo, joccupe un rôle pluridisciplinaire mayant notamment permis dacquérir des compétences en consolidation, en analyse financière et comptable, en contrôle de gestion et en transformation (déploiement dERP).