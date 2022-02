Stefana ANDRIANASOLO

Intéressé par l'économie, la gestion et particulièrement par la gestion de projet, j'ai suivi la voie MAE (Management Administration des Entreprises).



La polyvalence est au cœur de mon parcours et explique tous mes choix d'orientation :



- études : MAE,

- stages, expériences professionnelles :



> Responsable déploiement du SI (PME) auprès des collaborateurs et des prestataires.



> Banque > > conseil et gestion de portefeuille, virements paie entreprises, relation clientèle,...



> Tour operator > > production, webmarketing, suivis, conception maquette brochure et contenus.



> Assistance technique > > mise en œuvre des contrats d'assurance auprès des sociétaires (enseignes MAAF, MMA, GMF).



> Assistance informatique > > formateur environnement, pack logiciels, internet.



> Assistant d'éducation Lycée > > surveillance, encadrement, animation, intégration collective, appui, aide (internat et externat).



> Soutien scolaire et activités parascolaires > > aide aux devoirs, cours de piano.



- et associatives :

> Scoutisme

> Association culturelle étudiante Malagasy

> Conseil départemental de la jeunesse

> Journal de l'université

> Club scientifique du Lycée



Optimiste et réaliste de nature, je considère la volonté et le travail comme "indispensables" à toute réussite.



J'aime à penser que le monde professionnel est un milieu d'épanouissement et de responsabilité. C'est pourquoi, je mobilise mes moyens pour y être au mieux de mes capacités.



L'engagement prend tout son sens dès que les apports vont dans les deux sens.



Disponible pour toute entité intéressée par mon offre de compétences, je vous invite à prendre contact et vous propose de nous rencontrer.



Mes compétences :

Assistance informatique

Assurance

Banque

Banque assurance

Conseil

Education

Informatique

Management

Marketing

Musique

Relation clientèle

Système d'informations

Tour operator

Tourisme

Web-marketing

Webmarketing