Stephan Philippe BATYCKI (STEPHAN BATYCKI)

Diplômé de l'Ecole Superieure de Commerce International de Fontainebleau en 1997 (E.S.C.I. BAC + 5) et de l'université de Lappeenranta

(Finland) en 1996.

Formé à l'école des langues étrangères "IH London" pour enseigner le français. Expériences professionnelles dans plusieurs pays.

Dernier employeur : Booking.com Amsterdam.

Email : s_baty@inbox.eu



French Master's degree in interational trade - ESCI Fontainebleau (1997)

UK Naric certificate of comparability to Bristish master's degree standards.

Graduated from the university of Lappeenranta ( Finland ) in 1996.

Has acquired professional experiences in several countries in different fieds. Has followed a teacher training program at the language school IH London to get the skills to teach French as a foreign language.

Last employer : Booking.com Amsterdam.

Email: s_baty@inbox.eu