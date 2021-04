Stéphan QUINQUENET

Solide expérience du marché des télécoms et de la grande distribution.

Expertise confirmée de la vente de services et de détail à travers,



Le management direct de réseaux de distribution en propre.

La gestion de grands comptes nationaux(AUCHAN Retail, APPLE Store, CARREFOUR).

La conduite des négociations en centrale d'achat.

Le coaching des équipes commerciales pour faciliter la transformation sur le terrain.

L'analyse des différents marchés et la mise en place des actions nationales à valeur ajoutée.

L'animation et le pilotage des réseaux de distribution indépendants.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de réseau

Animation commerciale

Gestion d'équipe

Management commercial

Gestion de compte

Performance commerciale

Télécommunications

Négociation

Management