Stéphane ALIX

Bonjour,



Je suis diplômé du Bachelor Sup'Est de l'ICN Business School, spécialité communication commerciale. J'ai exercé des fonctions très formatrices, en grande distribution notamment et je participe à la gestion d'un patrimoine immobilier locatif familial.



Je désire poursuivre un Master pour me spécialiser en gestion de patrimoine immobilier. Admis au sein du CNAM de Lorraine - ICH "Gestionnaire Immobilier" et à l'UFR ESM IAE Metz, programme "Management et Développement de Patrimoines Immobiliers", je recherche une entreprise pouvant m'accueillir en alternance pour la rentrée de septembre 2017. Très motivé, je suis disponible et mobile immédiatement.



Mes compétences :

Sphinx

Gestion

Microsoft Office

Communication

Organisation