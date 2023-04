Stephane BARBIER

C'est en 1967 que je fais surface, dans le pays du Champagne, déjà les "bulles" sur le terroir, ce qui ne m'empêcha point et ce depuis ma plus tendre enfance, d'être animé par une vocation de plongeur, motivé par cette passion de l'eau et de la Plongée sous-marine...!

A l'âge de 3 ans, lorsque l'on memmenait à la piscine, je passais le plus clair de mon temps sous l'eau et l'apprentissage de la natation à 5 ans, consista à me propulser vers la surface et m'y maintenir afin d'acquérir les techniques de natation à proprement parler.

Puis j'effectue mon Baptême de plongée en 1976, dans l'eau marron et froide, du bassin municipal du petit village de Vanault-les-Dames (Argonne)... que du bonheur !

Depuis cette expérience inoubliable et la lecture du POULET / BARINCOU en 1978; que m'avaient offert mes parents; la foi et mes convictions intangibles de passionné de plongée en scaphandre et des océans, ne m'ont plus quittées.

En 1981, à l'âge de14 ans, je passe mon Brevet Élémentaire pour enchainer au fil des années, les passages de brevets. En 1985, feu Francis HUMBERT (D.T.N à l'époque) m'accorda une dérogation, afin de passer mon 2ème Échelon un peu avant mes 18ans, à Niolon, pour continuer jusquen 1988 à Ciboure, avec l'obtention du Monitorat Fédéral 2° (ancien Monitorat National).

Depuis, je suis passé par toutes les branches de la plongée subaquatique et ses dérivés. De nombreux voyages et expériences à travers le monde, m'ont permis de découvrir les multiples facettes aussi bien techniques qu'humaines, de cette activité enrichissante et exaltante.

Mais je n'en reste pas moins un homme passionné, toujours désireux de découvrir et de faire découvrir le monde de POSEIDON, ses animaux marins extraordinaires et ses fabuleux paysages.

Je consacre ainsi ma vie à la Mer et aux Océans et partager avec la plus grande ferveur cette passion naturaliste du monde sous-marin à travers cet univers que je respecte, l' Élément.

La Plongée n'est pas un métier, c'est une Vocation !



Mes compétences :

Instructeur Plongée Subaquatique

Scaphandrier cl 2A

Photographe sous-marin

Conseiller Technique et Historique

Chef d'équipe

Guide

Expert

Conseil

Nature

Encadrement

Sports

Enseignement

Security

Blog

Military