Stéphane BASTIANETTO

Chercheur de formation, spécialisé dans la maladie d'Alzheimer et la santé mentale, j'ai fondé en 2002Array, un site web sur la santé physique et mentale des seniors.



Objectif : sensibiliser la population sur les conséquences du vieillissement cérébral par des articles traitant du cerveau, des maladies, du diagnostic, de la prévention, de la tutelle etc.



A qui s'adresse-t-il? : à l'entourage familial et professionnel (médecins, infirmières, juristes etc.), mais également aux seniors désireux de s'informer sur les moyens de prévenir ces maladies.



Comment s'organise Neuromedia.ca? : il comprend différentes rubriques: actualités, le cerveau, les maladies, les tests d'évaluation, les soins et la prévention, les médicaments, la nutrition, les exercices d'entraînement, des questions juridiques.



Mes compétences :

Gérontologie

Neurosciences