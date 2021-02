Plus de 10 ans d’expérience comme commercial, puis chef des ventes.

Maîtrise des techniques commerciales et managériales, bilan et analyse financière et immobilière, constitution et suivi des dossiers clients.

Connaissances secteur du bâtiment, crédit immobilier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

iOS

budgets

Android