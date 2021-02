Stéphane BREUSCH

Je suis consultant Microsoft 365, spécialiste Sharepoint, administrateur systèmes et réseaux ainsi qu'ancien formateur système et bureautique et j'ai de très bonnes expériences et références dans ces domaine et toujours l'envie de développer et partager ce savoir faire.

-Architecture, Installation, administration, gestion serveurs Windows

-Hyper-V

-Active Directory

-Exchange

-Sharepoint

-Gestion de limpression

-Gestion des sauvegardes

-Installation, configuration, maintenance matériel et logiciel informatique

-Installation et configuration réseau (matériel et logiciel : Proxy/Reverse Proxy)

-Gestion Fournitures matériel, commandes

-Assistance utilisateurs et informaticiens



Merci de prendre contact avec moi si vous souhaitez plus d'informations !





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Certification Microsoft MCSE MCITP MCT...

ITIL Foundation V3

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Exchange

Microsoft Windows Server

Migration de données (messagerie, fichiers)

Conception d'applications natives sous Sharepoint