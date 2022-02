Stéphane CASTEX

En poste depuis 2011 au seins de Val Solutions pour accompagner les services de Santé au Travail dans la mise en place de la Solution de gestion innovante Préventiel.



Depuis plus de 10 ans j’ai participé et animé plusieurs projets avec une expertise dans les domaines de la Santé au Travail, la communication, la gestion des collectivités territoriales et l’industrie.



Je souhaite mobiliser mes compétences polyvalentes et mon adaptabilité autour de nouveaux projets innovants.



Conduite de projet :

- Conduite de projets, conception de produits innovants

- Gestion des délais, des personnels et des coûts

- Gestion des exigences clients

- Méthodologie AGILE

- Veille technologique

- Analyse de la valeur

- Analyse fonctionnelle

- IHM, réalité virtuelle

- Certification ITIL Foundation



Relationnel :

- Encadrement d’équipe

- Animation de réunions

- Animation de formations

- Formation à la Process’com



Informatique :

Logiciels : Visio, Office, MS project, Gantt Project, solution Open office, SQL Server 2005 et 2008.

Langages : Visual Basic, Windev/Webdev, C++

Internet : Flash, Dreamweaver, HTML, XML, Apache, PHP, MySQL, .Net

Hardware : Montage machines, installation, configuration réseau, VPN

OS : Microsoft (Serveur et client), Linux et Unix

Formateur bureautique Excel/Visual basic





IPRP :

- Études en entreprises

- Synthèses documentaires et veille réglementaire.

- Suivi et étalonnage des matériels de mesures.



Anglais :

- Courant, rédaction de documents. TOEIC : 815



Mes compétences :

Santé au travail

SQL

Conseil

Conduite de projet

Management

Informatique

Réalité Virtuelle

Toxicologie

Gestion de projet

Prévention

Formation

PHP

Métrologie