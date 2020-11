Stéphane CERRA

Directeur technique, spécialiste du management des équipes techniques et de l'architecture du système d'information.



21 ans d’expérience dont 18 dans le développement d'applications en technos Web :

- 9 ans en ESN/SSII comme chef de projets sur des forfaits à forte composante technique web

dans les domaines de la banque, du transport, de l’énergie et de la santé.

- 9 ans en tant qu’architecte SI et manager d’équipe d’architecture dans l’édition de logiciel de santé.

- 3 ans de consulting en tant qu’indépendant.



Maîtrise des domaines techniques liés au Web, aux applications mobiles, à l'interopérabilité, à la sécurité, aux architectures distribuées, à la haute disponibilité, à la scalabilité, au cloud computing.

Maîtrise des contraintes liées à l'édition de logiciel.



Expert en système d'information de santé, bonnes connaissances de la banque en ligne, du e-commerce et du transport.



Mes compétences :

Management

Interopérabilité applicative

Sécurité informatique

Pilotage de Projets R&D informatique

Architecte des systèmes d'information

SI Hospitalier

Pilotage de projets Web (JEE/GWT)

Pilotage de projet de développement Mobile

SSO, Gestion des identités et des droits.

Haute disponibilité du SI

Coaching technique informatique