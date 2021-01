Stéphane CHEVALIER

L’OCIM, service général de l’université de Bourgogne et organisme directement dépendant du ministère de la recherche, est un centre de ressources au service des professionnels des musées, du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques.

Je suis responsable du secteur information - documentation : centre de documentation, veille, système d'information documentaire, système de gestion de connaissances, outils collaboratifs, technologies numériques.



Mes compétences :

Culture

Culture scientifique

Culture scientifique et technique

Documentation

Gestion des connaissances

Graphisme

Knowledge Management

Management

Système d'Information

Technique

Veille

Réseau