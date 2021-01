Je suis un scientifique avec une formation de base en génétique et biologie moléculaire. Au fil de ma carrière, j'ai complété mes connaissances et compétences en biologie cellulaire, microscopie confocale et en biochimie.



Je suis à la recherche d'un poste dans un environnement interactif dans les domaines de la génétique et de la biologie cellulaire.



Mes compétences :

DNA

physiology

Respiratory System

Pathology

Histology

Genetics