Stéphane DE ROGEZ

Expérience de 16 ans dans le management opérationnel et commercial au sein de prestataires de services de la relation client pour le compte de grandes entreprises (Orange, France Télécom, SFR, GDF Suez, EDF, Air Liquide Santé, VISA, AXA Iard).



Jai pu gérer des activités dans les secteurs de la vente par correspondance, la téléphonie mobile/fixe et internet, l’énergie, l’assistance médicale ainsi que l’assurance, j’ai pu acquérir et développer mes compétences dans les domaines de la gestion de la production (jusqu'à 350 chargés de clientèle et encadrants), du pilotage financier (CA max : 11 millions €, Marge Brute max: 60%) et du développement commercial (taux de placement passé de 3% à 13% en 5 mois).



Mes compétences :

Call Center

Account management

Service client

Gestion de la relation client