Stéphane DEBOUZY

De formation comptable et informatique de gestion, je suis généraliste en informatique (étude, préconisation, déploiement, service après vente) et en constante veille technologique.



Ingénieur systèmes et réseaux

Assurer le déploiement de serveur, des éléments actifs et des postes clients (installation, paramétrage).

Conseiller les évolutions pertinentes dans le temps.



Intégrateur d’applications

Elaboration et mise en place du matériel à utiliser.

Détermination des progiciels adéquats et mise en œuvre de l’exploitation.



Technicien réseaux

Câblage et déploiement des réseaux informatique et téléphonique (câbles, commutateur, routeur, point d’accès sans fils, ligne RTC –NUMERIS/ADSL).

Veiller au bon fonctionnement du réseau.



Technicien poste de travail/support utilisateurs

Assurer la gestion et la maintenance du parc informatique. Résoudre les problèmes liés à l’utilisation des postes de travail bureautique.

Diriger la hotline multi plateforme et assister les utilisateurs sous contrats annuels.

Assurer le S.A.V. ; diagnostic de panne matériel ou réglage du système d’exploitation.

Formation sur micro ordinateurs.



Analyste programmeur

Rédaction de l’analyse fonctionnelle.

Exploitation de la gestion commerciale, facturation, paye par programmation.

Programmation en turbo pascal d’automates.



Webmaster

Gestion de site internet.

Enregistrement de nom de domaine.

Mise en place de l’hébergement.

Mise en place de la base de données et gestion de base (SQL).

Mises à jour des sites web.

Renouvellement.







Par diversification, je suis spécialiste

• en courant fort et faible (BC,BR,B2V),

• en énergie solaire thermique (qualisol) et photovoltaïque (qualipv),

• en chauffage central (bois, fioul, solaire),

• en captage d'eau réhabilitation de puit et pose de cuve de stockage avec raccordement de pompage.



Mes compétences :

Bois

Chauffage

Courant fort

Energie

Energie solaire

Énergie solaire thermique

Fioul

Informatique

Photovoltaïque

preconisation

Service après vente

Solaire

Solaire thermique

Stockage

Vente