Stéphane DELOGÉ

Avec 28 années dexpérience dans les différents métiers de la vente, de la relation client et des partenariats (offline & online), je souhaiterais mettre mes compétences au profit dune entreprise qui développe sa stratégie commerciale B to B.

Je propose mes expertises de développeur commercial et de gestion de projet ainsi que mes qualités relationnelles pour atteindre les objectifs qui me seront fixés.

Orienté résultats, je prône pour un management centré sur les valeurs humaines et l'innovation. Bienveillance, respect et simplicité sont les maîtres mots.

Envie de relever un nouveau challenge au sein dune structure dynamique, en pleine croissance et partageant les mêmes valeurs pour un poste de manager commercial.



=> Développement commercial et des partenariats

=> Animation et fidélisation d'un portefeuille de clients grands comptes

=> Gestion de projet et management

=> Mise en place des KPI's

=> Reporting et analyse des résultats



CV en ligne : stephane-deloge.com