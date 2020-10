Autodidacte et co-fondateur de WELLJOB.



Notre société française, familiale forme un réseau de 62 agences positionnées sur le territoire national. Nos dernières ouvertures sont Le Tarbes, Sète, Marseille 11eme et Mérignac.

Nous avons fêté en 2020 cette les 23 ans de l'entreprise !



En 2019 notre chiffre d'affaires a progressé de 10% et 10 nouvelles agences ont vu le jour !



Notre groupe accélère sa croissance avec d'autres projets d'ouvertures : 10 à 12 en 2020.



Attachée à des valeurs humaines WELLJOB poursuit sa croissance de manière organique grâce à la création dagences et non à une croissance externe.



Nous investissons beaucoup sur le digital dans le but de se démarquer et casser les codes du monde RH. hucLinK en est la preuve!



Nous avons intégré le réseau Bpifrance Excellence en juin 2017.



Retrouvez nous sur notre site internet interactif www.welljob.fr ou téléchargez notre application mobile "mon wellob" disponible sous IOS et Android afin de découvrir qui nous sommes et faite nous part de vos ambitions !



Depuis notre création, notre objectif est de répondre aux besoins quotidiens des entreprises en ressources humaines à travers des solutions demplois : Intérim, CDD, CDI sur différents secteurs dactivité.



Dans le cadre de notre développement nous recherchons des chargé(e)s d'affaires et des responsables dagence ayant une première expérience dans lintérim sur toute la France.



Nous déployons depuis cette année notre concept breveté innovant de bornes interactives pour le recrutement qui vont être placées dans des lieux publics ou privés à forte fréquentation (gares, aéroports, galeries marchandes, grandes surfaces, etc.).



Contactez nous en toute confidentialité pour nous parler de vos projets, de vos ambitions !



Email : stephane.d@welljob.fr

Portable : 06 14 49 62 00

www.welljob.fr

Appli "mon welljob"



A bientôt



Stéphane Deroeux



Mes compétences :

Management commercial

Secteur B to B

Développement commercial

Sourcing

Ressources humaines

Intérim