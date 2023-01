Stéphane DOAT

Technicien expérimenté en RD industries alimentaires, je suis à la recherche de nouveaux challenges. J'ai pu développer au cours de ma carrière une expertise process / formulation ayant permis le lancement de nombreux produits.

J'ai travaillé dans des contextes différents et ai toujours pu bien m'intégrer aux équipes par des interactions constructives et une communication adaptée. Ce qui a abouti à des enrichissements mutuels.

Je suis prêt à offrir mon expérience à une société sachant partager un engagement sociétal ou environnemental via des projets concrets.