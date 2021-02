Stephane DUFOURNET

Je suis en poste dans l'enseignement supérieur (fonctionnaire d'Etat de catégorie A). Pour d'autres informations, consultez mon blog sur l'ingénierie documentaire www.IDnum.fr et mon compte twitter @idnum



Objectifs professionnels :

- Conduire un projet de développement de services

- Piloter la numérisation de fonds patrimoniaux

- Promouvoir l'information numérique (ebook, portail)

- Gérer un fonds documentaire spécialisé



Concours de la fonction publique :

- Lauréat de l'examen professionnel de Bibliothécaire d'Etat Hors Classe 2020

- Lauréat du concours de Bibliothécaire d'Etat 2012

- Lauréat du concours de Bibliothécaire adjoint spécialisé 2011

- Lauréat du concours de Bibliothécaire territorial 2000



Formation initiale :

- Formation initiale des bibliothécaires dÉtat (Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des

bibliothèques, 2012)

- Diplôme duniversité BDNT Bibliothèques Documentation et NTIC (IUT2 Métiers du livre, Grenoble, 2001)

- DEA double compétence Lettres/sociologie (université Grenoble 2, 1995, mention Bien)

- DEUG, licence et maîtrise de Lettres Modernes (université Grenoble 3 , 1989-1994, mention Bien)



Formation continue :

- 2018-2019 : stage Médiadix : conduite de projet, numérisation patrimoniale

- 2016-2018 : cours du jour de lÉcole du Louvre (1ère, 2ème et 3ème année)

- 2013 : stage Enssib/Ministère de la culture (Politiques du livre)

- 2011-2012 : stages Médiadix (EAD en bibliothèque, Format Unimarc dans le Sudoc)

- 2007-2010 : stages ADBS (Organiser la veille. Créer un portail documentaire. Créer une newsletter).



Advocacy :

- Association des Bibliothécaires de France (ABF) : webmestre de la Commission Légothèque, 2013-2017

- Association des professionnels de l'information (ADBS) : membre du conseil d'administration et webmestre de la Délégation Rhône-Alpes Grenoble, 2008-2011

- Association des Bibliothèques d'IUT (ABIUT) : membre et webmestre, 2008-2011

- Association des Archivistes Français (AAF) : adhérent coopté,