Stéphane GROSSO

Professionnel de l'événementiel et de Tourisme d'affaires depuis plus d'une quinzaine d'années, je dirige depuis 2002 l'agence Terre d'événements.

Cette dernière exerce son activité sous deux marques distinctes :



TERRE D'EVENEMENTS : www.terredevenements.com

Spécialisés dans le conseil en communication événementielle, tourisme d'affaires, organisation de séminaires, congrès, conventions, inventives et team building dans le sud de la France, le 06, les Alpes Maritimes, Monaco, Nice, Cannes et Saint Tropez. Nous organisons : événements grand public, lancements de produits, road show, tournée promotionnelle et accompagnons les entreprises et les marques dans leur dispositif de communication hors média.

Réceptif Côte d'Azur.



LUXURIA : www.luxuriaservices.com

Nous exerçons également notre activité partout dans le monde pour une clientèle individuelle aisée pour qui nous montons toute sorte d'événements très haut de gamme. Nous sommes aujourd'hui implantés sur la Côte d'Azur, Porto Cervo et depuis peu Courchevel et Paris.



LUXURIA REAL ESTATE : www.luxuria-realestate.com

Afins de satisfaire au mieux sa clientèle haut de gamme, l'agence propose également un ensemble de biens immobiliers de prestige sur la Côte d'Azur, Saint Tropez et Courchevel : villas, appartements de luxe, châteaux et chalets.



Mes compétences :

Luxe

Relations Publiques

Communication

Relations Presse

Marketing