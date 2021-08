Stéphane GUILLEMIN

Managing director chez Oworkers : société spécialisée en externalisation offshore de processus de saisie et traitement de données, annotation de données et modération de contenus.



Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du BPO sur différents pays / régions :



Océan indien : Madagascar & l'île Maurice

Asie du Sud est : Philippines, Thailande, Inde & Vietnam

Europe de l'est : Bulgarie, Serbie, Albanie et Roumanie.



Mes compétences :

Externalisation

Outsourcing

Dématérialisation

Traitement de données

Sous-traitance

Offshoring

Moderation

Saisie de données

ITO

KPO

BPO

Nearshoring

Business Process Outsourcing