Stephane GUILLOU

Fort d'une expérience passée en cabinet d'Expert Géomètre en tant que Géomètre/Projeteur Hydrographe, puis en Cabinet de Maîtrise d'œuvre comme projeteur VRD et comme responsable bureau d'étude technique dans une entreprise de travaux public en tant que Technicien Géomètre.



Actuellement en poste comme Technicien Géomètre/Projeteur VRD au sein du groupe NOX Ingénierie.



Dans ma carrière j'ai pu exprimer ma polyvalence et ma faculté d’adaptation. Mon expérience dans la gestion et l’organisation des chantiers, j’ai mis à profit créativité et réactivité pour animer efficacement une équipe de géomètre pendant toute ma carrière. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

Informatique

Mensura

Autocad 2d et 3d

Covadis et des logiciels de dimensionnement

Microstation V8

CAO & DAO 2D + 3D

DAO

CAO

Géomètre

Technicien

Dessinateur

Gestion de projet

VRD

Aménagement urbain

autodidacte