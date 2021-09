Stéphane HERBRETEAU

--- Coordinateur en soudage selon la norme EN 3834-2 et EN 1090-2 EXC4 ---

Pour Joseph Paris et ponctuellement pour d'autres entités de Fayat Métal.



Je suis diplômé de l'EPUN - Polytech'Nantes - en 2000 (ex ISITEM) avec un diplôme d'ingénieur en Sciences des matériaux, spécialisé dans le soudage.



Actuellement en poste chez Joseph Paris - constructions métalliques techniques et ouvrages d'art - depuis janvier 2010 en tant que coordinateur / expert en soudage.



Je suis en charge de la coordination soudage, la rédaction des cahiers de soudage, de la gestion des QMOS et des qualifications de soudeurs, et de la supervision des travaux de soudage et de contrôles en atelier et sur nos chantiers.

Je réalise les analyses des exigences client, et m'assure qu'elles soient intégrées sur les plans (classification des soudures) et dans les spécifications techniques d'achat. Pendant les études, vérification des faisabilités des joints soudés et de leurs contrôles non destructifs (PT, MT, UT, RT) associés



Je suis également inspecteur QA QC la sous traitance de fabrication d'ensembles mécano soudés en France et en Europe.

Je réalise à ce titre la surveillance documentaire (PAQ, LOFC, Cahiers de soudage, dossiers de fin de fabrication) et la supervision des fabrications mécanosoudées.

Je travaille avec différents codes et normes clients qui sont Edf, Areva, DCNS, Imeca....

Certifié Cofrend II CIFM en ressuage.



J'ai auparavant travaillé dans la fabrication série de chariots de manutention chez Fenwick comme ingénieur soudeur puis responsable industrialisation.

Pendant huit ans, j'ai mis mon savoir et mes compétences en application dans les domaines des méthodes, du soudage manuel et robotisé, de l'industrialisation et de l'amélioration continue (PDCA, 5S, 6 sigma et lean manufacturing).



Mes compétences :

Ressuage

Planning

Production

Kaizen

Soudage

Industrialisation

Robot

Lean

Amélioration continue

CND

QMOS

Coordination

Informatique industrielle

CAO

Radiographie

Ultrasons

Assurance qualité

Inspection

Contrôle qualité