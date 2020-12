Stephane HUAUME

Mes compétences



- gestion financière (budgets, trésorerie), administrative, juridique (création d'entreprise, montages complexes,...) et sociale

- pilotage de projets de transformation

- gestion services généraux et négociation fournisseurs (optimisation / mutualisation des coûts)

- gestion notaires et avocats (tout acte), collaboration avec expert comptable,...

- montage de dossiers bancaires dans le cadre d'obtention de prêts

- montage et suivi d'opérations immobilières (promotion, marchand de biens, patrimonial, travaux, baux)

- formation professionnelle (création de modules, financements OPCA,...)

- ressources humaines (contrats de travail, systèmes d'intéressement,...)

- management déquipe

- reporting

- lobbying

- conseil et force de proposition / identification de problèmes et mise en place de solutions



Mes compétences :

Administratif

Chargé de mission

Chef de service

COMMERCE

Conseil

Directeur Administratif et Financier

Secrétaire

SEM

Services généraux