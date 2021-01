Stéphane JAMBU

Pourquoi faire appel à moi et pas à un autre pour la mise en place de votre site e-commerce, du conseil ou de la formation en e-commerce ?



Parce que je suis moi même e-commerçant depuis 2009 : ne disposant pas d'un budget important, j'ai été amené à mettre en oeuvre des solutions aux problématiques que nous avons été amené à résoudre pour croître fortement, d'année en année.



Ce sont ces solutions, par essence artisanales, peu onéreuses et efficaces que je préconise aujourd'hui à mes clients.



Il m'a fallu 3 ans pour comprendre que le fait de se faire coacher permet de gagner énormément de temps ... et d'argent. Notamment sur la partie Adwords, qui m'a permis d'optimiser nos campagnes et de générer des revenus complémentaires instantanément !



Posez vous la question : combien de consultants en e-commerce ont réellement géré un e-commerce RENTABLE pendant plusieurs années ?



----------------------------



Expert en e-commerce et création de sites web professionnels, j'interviens auprès des entrepreneurs de l'internet pour la création et l'optimisation de leurs sites marchands et vitrines. Cf. www.hi-commerce.fr



J'ai une expérience professionnelle de 19 ans dans le service informatique (gestion de projet, consulting AMOE/AMOA).



Mi-octobre 2009, j'ai crée une boutique de vente en ligne de bijoux argent 925, acier, ethniques et style vintage : www.exotic-express.fr

Cette boutique a une progression du CA de 80% par an environ, plus de 1500 références et plusieurs milliers de client. Le site a été refondu par une des meilleurs agences web française (www.axome.com) en novembre 2012. Elle est présente sur la plupart des places de marché françaises : Amazon, La Redoute, CDiscount et Priceminister notamment.



J'ai bénéficié en 2012-2013 de sessions de Coaching de haut niveau dans les domaines du référencement naturel (production de cocons sémantiques et stratégie de linking post Pingouin notamment) et de l'optimisation des campagnes Adwords (avec pour résultat immédiat le triplement du CTR et du CA sans hausse du CPC).



J'ai d'autre part été amené à toucher à la plupart des domaines concernés par ce métier : la recherche et gestion long terme de fournisseurs basés hors de l'Europe, le contrôle qualité des produits, la gestion de stocks, la photographie des produits et la gestion des fiches produits, le paramétrage et l'administration du site marchand, sa promotion via des actions de communication, de marketing et de publicité, la vente, l'expédition et la relation client.



Mes compétences :

Gestion

Consulting

Android

MOA

MOE

SQL

PHP

Rigueur

Planification

Prestashop

Wordpress

Google analytics

Google Adwords

SEM

SEO

Webmarketing

Formation professionnelle

Gestion de projet

E-commerce

Blogging

Audit

Formation