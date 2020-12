Stéphane LAITUE-DUZAN

La BERCHE

16250 CHADURIE



Marié - 2 enfants - 46 ans -



Responsable d'Exploitation des Industries du Recyclage (Certificat niveau II : MPS Artigues près BdX)





Actuellement Technicien Exploitation Qualité dans un Groupe Coopératif agricole du Sud-Ouest, j'ai pour mission la gestion et la valorisation des déchets produits par les activités professionnelles et Grand public (PdV) du Groupe.



De formation agroalimentaire et suite à un changement cap professionnel, la diversité et la complexité du secteur d'activité du recyclages m'intéresse plus particulièrement.





Responsable de Production dans la fabrication de produits Œnologiques et mes années passées au sein d'un grand Groupe Européen de l’alimentation animale, m’ont permis de prendre de nombreuses responsabilités, de collaborer avec les membres du Directoire, de travailler de façon autonome ou en équipe.











