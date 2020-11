Stéphane LAUNAY

Ingénieur d'études, mes compétences s'articulent principalement autour de 3 axes : L'intégration d'applications en Production, l'informatique décisionnelle et l'administration de plateformes middleware.



Je peux conduire des projets dans un contexte international et coordonner de nombreux intervenants, de la partie infrastructure jusqu'à l'utilisateur final.



Très sensible aux enjeux de l'informatique d'aujourd'hui, la satisfaction de mes clients est pour moi une priorité.



Mobile au quotidien, je reste attaché à la région Tourangelle.



Pour plus d'informations, Vous pouvez me contacter sur : stlaunay@free.fr



Mes compétences :

Unix Shell Script

Unix/Linux

VMWare

SQL Server

Extreme programming

SQL

Visual basic

ITIL Foundation V3

Informatique de gestion

Formation informatique

Tomcat

JBoss JBPM

PL/SQL Developer

Microsoft Access

KSL Studio for SQL

SAP Business Objects

Oracle