Stéphane LEPINGLE

Mes années d'expérience dans le domaine des systèmes d'information à divers postes de responsabilité m'ont amené à développer des compétences aussi bien techniques que managériales, indispensables pour entraîner les équipes et apporter de la plus-value aux métiers.

J'ai appris à développer une vision stratégique, à convaincre et à fédérer, puis à faire évoluer une organisation pour aligner la DSI sur la stratégie de l’entreprise et la transformer en un centre de valeur. Je dispose d'une réelle maîtrise dans la conduite du changement tant interne qu'externe.

Sur le plan technique, direction de projets, analyse de processus et accompagnement des directions métiers sont mon quotidien, tout en disposant d'une excellente connaissance des systèmes d’information, avec une vue d’ensemble sur les aspects infrastructures, systèmes et applicatifs.



Mes compétences :

Management

Directeur de projet

ITIL

Consulting

CMMI

Manager

Chef de projet

DSI

International

Organisation

Microsoft Sql serveur