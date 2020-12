Stephane MOUCHOUX

La quarantaine, je suis en poste de drapeur composite aéronautique. courageux mais pas téméraire j'aime les défis professionnel et sportif. A 19 ans je m'engage dans l'armée pendant 2 ans comme chasseur alpin sans savoir skier pour intégrer la section d'élite (SR). Auparavant j'ai commencé ma vie professionnel comme coiffeur (7 année) puis le grand aire me manquait j'ai préféré changer pour devenir forestier en gestion des peuplements 4 ans. Faute de travail, par hasard je devient chaudronnier facteur d'instrument de musique chez la maison Courtois pendant une dizaine d'année. Autonome et sociable j'aime me savoir utile. Et l'aventure continue .............................................



Mes compétences :

Art

Chaudronnier

Trombone

Adaptabilité

Organisation

dextérité