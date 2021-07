Stephane NACHIN

Je dispose d'une expérience de 12 ans dans le domaine commercial et marketing.J'ai occupé les postes de chef de secteur, chef des ventes (national ou régional) en GMS, directeur des ventes tous réseaux de distribution et j'ai pu tenter l'aventure de la création d'entreprise. Le "tout" sur des marques fortes présentes à l'international ! dans le cadre interne d'une entreprise ou dans le cadre de l'externalisation de la force de vente, ce qui implique la gestion de différents niveaux de clientèle (le client du service et les clients distributeurs)



J'allie une forte capacité d'adaptation quelque soit l'univers d'activité géré (DPH, Blanc, Brun, Gris, Papeterie et Sport et Loisirs) à une forte capacité à mobiliser les forces de ventes terrain à l'atteinte des objectifs commerciaux.



= > Gestion de 50 recrutements de commerciaux en 7 ans, management jusqu'à 15 personnes, négociation régionale et nationale, mise en place de CRM force de vente (forte expertise et intérêt sur les progiciels force de vente), définition et suivi des KPI, découpage sectoriel des fronts de vente.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Directeur régional

Management

Directeur des ventes

Key account manager

Marketing

Manager

Formateur

Sport

Santé