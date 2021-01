Stephane POMMERY

Après six ans en tant que directeur d’une structure de 140 collaborateurs nécessitant sens du management et capacité d’adaptation, j’ai appris à travailler de façon transversale sur des sujets techniques, organisationnels ou réglementaires en lien avec les différents acteurs de la société civile et politique.

Fort de cette expérience, je souhaite maintenant me tourner vers un nouveau challenge professionnel



Mes compétences :

Force de proposition

Amélioration de process

Management

Travail en équipe

Adaptabilité

Gestion de projet

Relationnel

Dynamisme