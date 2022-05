Stephane VERLAGUET

Depuis 30 ans dans les métiers de l'informatique, je garde une passion intacte. De la programmation au poste de DSI dans des secteurs variés tels que la banque, l'industrie, la distribution et le service / consulting, dans des entreprises nationales et internationales, mon expérience me permet de gérer les équipes informatiques et les systèmes avec le soucis constant de continuité de service et de valeur ajoutée pour l'entreprise



Mes compétences :

Budget

Coordination

Management

Management Projets

Standardisation