Stéphanie ARLAUD

Je suis actuellement ingénieur d'études chez CELAD.



Durant près d'un an j'ai travaillé pour le compte de Safran Engineering Services (Groupe Safran). J'ai été chargée de gérer les anomalies, les changements de design, réaliser la logistique, faire du support, rédiger les livrables, et remplacer le chef de lot durant son absence.



Je dispose de 5 ans d'expérience en alternance dans le monde du travail.



J'ai travaillé en alternance chez France Télécom dans les services de la télévision pour valider mon diplôme d'ingénieur informatique. J'ai effectué différentes missions telles que des tests unitaires en JUnit pour un programme TV sur iPhone, une étude de système de paiement de VOD sur différents terminaux, l'optimisation des temps de zapping sur les décodeurs (JEE)...



Auparavant, j'ai commencé par un BTS Informatique de Gestion option administration de réseaux locaux d'entreprise en alternance avec Mecaprotec Industries. J'y ai travaillé durant 2 ans pour réaliser de la maintenance de parc informatique (environ une dizaine de serveurs sous Linux et 2 sous Windows serveur 2003,250 clients légers), et le suivi des délais à la fois pour l'entreprise avec des indicateurs mais aussi pour les clients sur un site internet (PHP, MySQL, Oracle, PEAR), j'ai également mis en place une connexion VPN sous OpenSSH pour les commerciaux et les directeurs.



Mes compétences :

Google Web Toolkit

Informatique

PHP

GWT

Java Platform

Java

Java EE

Linux

Oracle