Stéphanie ARNAUD-GODDET (NAVIZET)

Forte d'une expérience de plus de 8 ans dans la gestion du personnel, le recrutement, la paie et la gestion de la formation, mon projet professionnel, est d’intégrer un groupe me permettant d’assurer un poste polyvalent et ouvert sur l’ensemble des missions d’un service Ressources Humaines.



Toutefois, plus qu’un poste, c’est avant tout une équipe de collaborateurs partageant la même vision des ressources humaines que moi, que je recherche.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit