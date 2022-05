Stéphanie BABEAU

Après avoir passé 3 années en qualité de "conseillère de beauté" chez Nocibé, je suis activement à la recherche d'un emploi en tant que "Commercial, Formatrice ou Animatrice " dans le secteur du cosmétique.



Le monde de la beauté et du bien être occupe une des plus grandes places sur le marché et je désire être "actrice" de votre réussite.



Motivée, impliquée, souriante et dynamique, j' ai acquis le sens de l'autonomie, de la responsabilité et de l'implication grâce à mes expériences professionnelles passées tant en entreprise que lors de mes études.



De plus, la satisfaction clients, mais aussi celle du groupe, le goût du challenge, répondre aux attentes actuelles et à venir, anticiper le changement et développer le chiffre d'affaire : Voici le défis que je souhaite relever.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel