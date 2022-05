Stephanie BALEPA

Former en méthodes quantitatives (Econométrie, recherche opérationnelle, analyses de données), informatique décisionnelle (SAS base, SAS Entreprise Miner) ou de gestion de base de données (SAP BO-BW) pour comprendre et poser un problème économique ou de gestion et mener à bien des propositions de résolution, je serai une force de décision pour votre entreprise.



Mes compétences :

Econométrie des variables qualitatives

Séries temporelles

SAS base, SAS Entreprise Miner, TSP, R, RATS

Programmation : Scheme, Scilab, Maple

Bureautique : Excel, Word, Powerpoint

Analyse et reporting dans SAP BW

Modélisation et évaluation(SEMMA)

Analyse et reporting dans SAP BO

Base de données : SQL