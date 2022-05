Stéphanie BARDOUX

First Prestation pour le compte de GRIEPS - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de la RATP et Symetrix - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte d'Enedis et Symetrix - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte d'Eformaction - Formatrice

First Prestation pour le compte de SQLI / IBM et CMA - Conceptrice pédagogique et Chef de projet Multimédia

First Prestation pour le compte de L’Oréal et Knowledge-Players - Conceptrice pédagogique et Chef de projet Multimédia

First Prestation pour le compte d'AMP - Conceptrice pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de LCL et Akor Consulting - Conceptrice pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de L’Oréal et Knowledge-Players - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de Solvay et SQLI Institut - Formatrice

First Prestation pour le compte de Volvo Trucks / Renault Trucks et Cegos - Conceptrice pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte d'EFFEA - Consultante en pédagogie multimédia

First Prestation pour le compte de Generali et Toolearn - Conceptrice Pédagogique et Chef de Projet Multimédia

First Prestation pour le compte de Grass Roots Sales & Marketing et FORD - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de SAFRAN et DEMOS - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de VINCI et de DEMOS - Conceptrice Pédagogique Multimedia

First Prestation pour le compte de Renault et Cegos - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte d'ATOS - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de CEGOS et de PHILIPS - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte du GNFA (Volkswagen) - Conceptrice Pédagogique Multimédia

FIRST Prestation & Demos pour le compte de Darty - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte du GNFA (Volkswagen et Seat) - Conceptrice Pédagogique Multimédia

FIRST Prestation & Takoma pour le compte de Toyota - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte du GNFA - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation & Mindeex pour le compte de Renault Trucks - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte d'ATOS - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de la MACIF - Conceptrice pédagogique Multimédia / Chef de projet

First Prestation pour le compte du GNFA - Conceptrice Pédagogique Multimédia

First Prestation pour le compte de Demos et de Renault Trucks - Conceptrice pédagogique Multimédia / Chef de projet

Handicap International - Chef de projet e-learning Lyon

PG Medias - Conceptrice Multimedia

PG Medias pour le compte du Mondial de l'Automobile - Chargée de production

PG Medias pour le compte de Jouvet SAS - Chef de projet multimédia

Handicap International - Chef de projet multimédia Lyon

Les Maisons de Famille - Conceptrice Multimedia

Lyonnaise des Eaux - Conceptrice Pédagogique Multimédia Coubervoie

Groupe Lacour - Lacour Concept - Chef de projet multimédia et e-learning saint doulchard

SDC (société de production audiovisuelle) pour le compte de M6 - Chargée de production

Musée National de Céramique de Sèvres - Directrice de production / réalisation

Génération Vidéo - Assistante de production - à la réalisation QUIMPER

Satelit Management pour le compte de CANAL JIMMY - Assistante de production - à la réalisation

Mac’tari (Studio de mixage) - Commerciale

Arte TV - Assistante de production

Magda Productions - Assistante de production