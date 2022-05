Stephanie BEAUFOUR

Responsable communication à la plateforme industrielle courrier de Nice Côte d'Azur.

Implantée sur la zone aéroportuaire, la plateforme industrielle courrier traite plus d'un million de plis par jour. Tout le courrier entrant et sortant du département des Alpes-Maritimes est ainsi traité par près de 350 agents quasiment 24h sur 24. L'objectif de la plateforme est de traiter un maximum de plis mécanisés. Le savoir faire des agents devient plus technique, la mécanisation leur offre de nouvelles perspectives d'évolution comme pilote de machine. Les machines trient plus de 30 000 plis à l"heure et sont parmi les plus modernes d'Europe. La branche Courrier de La Poste fait aujourd'hui face à une baisse des volumes avec pour plus grande concurrence les nouvelles technologies. Mais La Poste se prépare à cette baisse depuis plusieurs années et est entrée elle-même dans la révolution numérique en proposant de nombreux nouveaux services liés à internet. Par exemple, la possibilité d'envoyer des mailings depuis son ordinateur pour le client, La Poste se chargeant de l'impression, la mise sous plis, l'affranchissement, l'acheminement et la distribution dès le lendemain si le mailing est envoyé avant 14h. En 3 mn, le client peut ainsi envoyer 10 000 plis en J+1.

La plateforme peut être visitée par des groupes de clients. Elle l'est aussi par des groupes scolaires que nous sensibilisons notamment aux bonnes règles de l'adressage.