Stéphanie BELHASSEN

J'ai une dizaine d'année d'expérience en tant qu'Assistante Administrative et Commerciale dans divers secteurs d'activité, notamment en Angleterre.

Je suis de nature dynamique, curieuse et très sociable.

Tout au long de ma carrière mon rôle d'interface avec différents collaborateurs, fournisseurs et clients m'a permis de développer rapidement de nouvelles compétences.

Je suis inscrite sur ce site car je souhaite rencontrer des gens avec qui je pourrai échanger à tous les niveaux, partager des savoirs, des services et des centres d'intérêts communs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel