Je viens d'avoir mon diplôme d'AMP dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (IRTS ) dans un IME accueillant des enfants de 6 à 16 ans et fait des remplacements en FO, IMPRO et SE.



Mes compétences :

Accompagnement éducatif

Connaissance de la personne

Animation de la vie sociale et relationnelle

élaboration et suivie d'un projet individualisé

Soutien médico psychologique